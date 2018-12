FNV staat alleen met ultimatum aan PostNL

vele vergeten dat door totdoen van de vakbonden we voorheen een goed pensioen hadden en inflatie compensatie in het loon. als er een vakbonden waren geweest hadden de meeste hier met een baan voor een hongloontje gewerkt dus vergeet dit niet. Dat de kracht van de vakbonden de laatste jaren is afgenomen kan je gelijk zien aan allen omstandigheden, top verrijkt zich over de rug van de arbeider. en ja ik baal ook dat Postnl aandeel onderdruk staat, maar de rek bij vele medewerkers en jaren lang geen salaris verhoging en alleen maar versobering is niet echt goed voor de toekomst. als een bedrijf niet instaat is zijn werknemers eerlijk te betalen dan heeft het in mijn ogen geen bestaans recht.