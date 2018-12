Niet erg snugger, zeggen dat je de SEC niet respecteert, maar wel het rechtssysteem en ondertussen de ene na de andere tweet plaatsen die grote gevolgen kunnen hebben voor de koers van Tesla, zo ook zijn onthulling dat Tesla kort geleden bijna failliet was, waardoor de kans enorm groot is dat hij weer in aanraking komt met de SEC en mogelijk ook de rechter en er grote boetes kunnen worden opgelegd.