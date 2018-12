'Beleggers kijken naar handel en brexit'

Gepubliceerd op | Views: 1.547 | Onderwerpen: Brexit

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs opent maandag naar verwachting met verlies. Ook de andere Europese beurzen lijken lager te beginnen. Beleggers verwerken de lagere slotstanden op Wall Street, waar vrijdag de handelsvrees weer oplaaide. Verder wordt uitgekeken naar de stemming in het Britse parlement over het brexit-akkoord op dinsdag en het Europese rentebesluit op donderdag.

De arrestatie van financieel topvrouw Meng Wanzhou van het Chinese technologieconcern Huawei in Canada blijft de gemoederen eveneens bezighouden. China dreigde afgelopen weekeinde met ,,ernstige gevolgen'' als Meng niet onmiddellijk wordt vrijgelaten. De VS willen haar berechten wegens het schenden van sancties tegen Iran. De zitting waarbij de rechter zou bepalen of ze al dan niet op borgtocht vrij mag, is verdaagd tot maandag.

Op het Damrak staat ING in het nieuws. Volgens Het Financieele Dagblad is de bank in 2017 verschillende keren gewaarschuwd voor een megaboete vanwege de witwasaffaire, maar de top besloot desondanks begin dit jaar het salaris van topman Ralph Hamers met 50 procent te verhogen naar 3 miljoen euro. De krant spreekt van een 'dubbele inschattingsfout'.

Unilever

Ook Flow Traders staat in de schijnwerpers na het onmiddellijke vertrek van financieel directeur Marcel Jongmans. Hij wil andere kansen najagen. De beursintermediair maakte verder bekend door te willen met topman Dennis Dijkstra.

Levensmiddelenconcern Unilever en tankopslagbedrijf Vopak zullen mogelijk bewegen op advieswijzigingen. JPMorgan werd negatiever over Unilever en Macquarie schroefde zijn aanbeveling voor Vopak op.

KLM

Air France-KLM vervoerde in november 3,3 procent meer passagiers dan een jaar eerder. De gemiddelde bezettingsgraad bedroeg 86,3 procent. Bij het vrachtvervoer ging de vraag met 1 procent omhoog, met een bezettingsgraad van 65,2 procent.

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar BASF. Het chemieconcern gaf een winstalarm vanwege lagere prijzen voor sommige chemicaliën. Ook Deutsche Bank en Commerzbank staan in het nieuws. Volgens het Duitse blad Focus zou de Duitse regering openstaan voor een fusie tussen de twee grootste banken van Duitsland. Er zouden verschillende scenario's zijn besproken op het ministerie van Financiën.

Europa

De meeste Europese beurzen gingen hoger het weekeinde in. De AEX-index sloot 1 procent hoger op 503,98 punten en de MidKap won 0,5 procent tot 666,05 punten. Parijs en Londen stegen tot 1,1 procent. Frankfurt verloor 0,2 procent. Wall Street sloot de week af met verlies. De Dow-Jonesindex daalde 2,2 procent tot 24.388,95 punten. De brede S&P 500 zakte 2,3 procent en technologiebeurs Nasdaq verloor 3,1 procent.

De euro was 1,1430 dollar, tegen 1,1392 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 52,38 dollar. Brentolie steeg 0,3 procent in prijs tot 61,86 dollar per vat.