Oud-voorzitter Nissan aangeklaagd in Japan

TOKIO (AFN) - Carlos Ghosn, de opgepakte voormalig voorzitter van Nissan, is in Japan aangeklaagd vanwege valse verklaringen in financiële rapporten van het bedrijf. Zijn assistent Greg Kelly is hetzelfde misdrijf ten laste gelegd. Nissan is ook aangeklaagd voor het overtreden van de financiële wet in Japan.

De ex-voorzitter van de autofabrikant wordt van meer misdrijven verdacht door de Japanse aanklager. Ghosn werd drie weken geleden opgepakt omdat Japan denkt dat hij een te laag inkomen heeft opgegeven tussen 2011 en 2015.

De vermeende belastingfraude door Ghosn en Kelly kwam volgens Nissan aan het licht na een intern onderzoek, dat werd geopend naar aanleiding van een klokkenluider. Als Ghosn schuldig wordt bevonden kan hij een celstraf krijgen tot tien jaar plus een boete. Ook Nissan dreigt een boete te krijgen.

De 64-jarige Ghosn is op papier nog steeds topman van de Frans-Japanse auto-alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi. Ook is hij nog altijd formeel baas van Renault.