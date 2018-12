Nikkei begint week fors lager

Gepubliceerd op | Views: 1.666

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is maandag met een fors verlies aan de nieuwe handelsweek begonnen. Een dieper dan verwachte krimp van de Japanse economie en tegenvallende Chinese handelscijfers zorgden voor een negatieve stemming. Ook elders in het Verre Oosten gingen de beursgraadmeters omlaag.

De Nikkei-index in Tokio raakte 2,1 procent kwijt en eindigde op 21.219,50 punten. Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse economie in de periode juli tot en met september met 2,5 procent is gekrompen. Dat is de grootste krimp in ruim negen jaar. Retailer Fast Retailing en telecomconcern Softbank, twee zwaargewichten in de index, zakten 2,4 procent en 3,5 procent.

Japan Display leverde bijna 11 procent in. Volgens zakenkrant Nikkei schroeft het bedrijf de productie van smartphoneschermen terug in december. Pioneer kelderde meer dan 27 procent. De Japanse fabrikant van audio- en videoapparatuur wordt van de beurs gehaald. De investeerder Baring Private Equity Asia koopt het worstelende elektronicabedrijf en wil het als een private onderneming runnen.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,3 procent in de min en de beurs in Shanghai daalde 0,8 procent. Zowel de Chinese export als de import nam in november minder sterk toe dan voorzien. De Kospi in Seoul zakte 1,2 procent en de All Ordinaries in Sydney sloot 2,3 procent in de min.