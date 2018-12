Productie industrie omhoog in oktober

Gepubliceerd op | Views: 169

DEN HAAG (AFN/BLOOMBERG) - De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in oktober 3,4 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat bleek maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De stijging is iets groter dan in september.

De productie van de transportmiddelenindustrie groeide het sterkst, op jaarbasis met 10 procent. Ook de productie van de metaalproducten- en machine-industrie groeide sterker dan gemiddeld in de totale industrie, aldus het statistiekbureau.

Op maandbasis was sprake van een groei van 0,4 procent. In september was er ten opzichte van een maand eerder nog sprake van een krimp met 0,2 procent.