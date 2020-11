PostNL: klaar om coronavaccins te vervoeren

quote: Nel schreef op 10 november 2020 22:37:

Heeft postnl vrieskist vervoer want moest op -70 graden vervoerd worden.

Pfizer vaccin is 5 dagen houdbaar in normale koel/vrieskist. De -70 Celcius kan ook in geconditioneerde verpakking (12 uur). Dus PostNL is hier prima toe in staat. Het is meer de vraag hoe gaan we het organiseren. Bij inzet van huisartsen zal PostNL broodnodig zijn (huisarts heeft geen -70 faciliteit, dus veel ritjes met relatief kleine voorraden). Gaan we iedereen in Bilthoven laten langskomen bij het RIVM dan minder interessant voor PostNL.