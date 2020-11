'Lagere kwartaalwinst voor ABN AMRO'

quote: orap schreef op 10 november 2020 17:39:

analisten zitten er altijd naast. Onbetrouwbaar volk

Analisten zijn niet onbetrouwbaar.Je moet gewoon wat je leest corrigeren voor het feit dat deze mensen niet door jou maar door iemand anders betaald worden en dat daar dus ook geld verdiend moet worden.Het zelfde geld voor rating agency's, investment banks etc etc.Do as I say, not as I do.Als je daarvoor corrigeert is alles compleet logisch.