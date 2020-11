Wisselend beeld bij opening Wall Street

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdag wisselend aan de dag begonnen. Beleggers op Wall Street kauwen verder op het positieve nieuws van maandag over het nieuwe coronavaccin van farmaceut Pfizer. Bedrijven die hard door de coronacrisis getroffen werden, stijgen daardoor. Tegelijkertijd hebben bedrijven die floreerden tijdens de crisis, waaronder techbedrijven, het nu zwaar. Ook gaat de aandacht uit naar Amazon dat op de korrel wordt genomen door de Europese Commissie.

De Dow-Jonesindex stond na enkele minuten handel 0,3 procent hoger op 29.244 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde met 0,4 procent naar 3537 punten en techbeurs Nasdaq verloor 1 procent tot 10.602 punten.

Brussel heeft een formele klacht ingediend tegen Amazon (min 2,5 procent) wegens verdenking van concurrentievervalsing. De Europese Commissie is bezorgd over de manier waarop het webwinkelconcern omspringt met externe verkopers die via sites van het techbedrijf hun producten verkopen. Als Amazon schuldig wordt bevonden kan de commissie een miljardenboete opleggen.

Apple

Meer techfondsen staan in de belangstelling. Zo houdt Apple (plus 1 procent) later op de dag een onlinepresentatie waar zeer waarschijnlijk een aantal Macbook-laptops met zelfontworpen ARM-chips wordt gepresenteerd.

Daarnaast hebben huizenbouwer DR Horton en maker van vleesvervangers Beyond Meat kwartaalresultaten gepubliceerd. DR Horton steeg bijna 4 procent, Beyond Meat leverde dik 22 procent in.

Inmiddels is ook duidelijk dat een coronabehandeling van farmaceut Eli Lilly (plus 3 procent) noodtoestemming gekregen heeft gekregen van de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA om te worden gebruikt. De therapie met antilichamen zou leiden tot minder ziekenhuisopnames bij mensen die besmet zijn geraakt met het coronavirus.