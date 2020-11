Shell gaat banen schrappen bij raffinaderij Singapore

quote: frankvl schreef op 10 november 2020 15:24:

't is jammer, maar het wil maar niet lukken met alternatieve energie. Men gaat door met kolen, olie, gas en kernenergie. De rest is gedoemd te mislukken...

Is vooral nergens op gebaseerd. Als je de berichten volgt wat betreft investeringen (Australië gaf gisteren nog een bericht uit dat er gigantisch wordt ingezet op groene waterstof) dan is olie over niet al te lange tijd een brandstof voor de achtergebleven gebiedsdelen van de wereld. Net als met Covid-19, het is in begin onzichtbaar maar ineens slaat het toe. Let maar op, de Tesla is nog maar een voorlopertje.