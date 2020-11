PSV installeert UV-lichten om corona aan te pakken

quote: JaccoW schreef op 10 november 2020 12:57:

want UV-C is schadelijk voor de huid.



Is dit nu ineens dan niet meer schadelijk in eindhoven??

Typisch een vraag van een alpha mannetje. Typisch denken in problemen, maar te lui om het op te zoeken op Wikipedia.Teveel UV-C is schadelijk. Gedoseerd is het geen probleem. Zoals hierboven al aangegeven is het natuurlijk ook mogelijk om selectief gebruik te maken van UV-C. Knap eh, wat die beta mannetjes allemaal kunnen. En het mooie is dat ze daar vooraf over nadenken. Dat noemt men denken in oplossingen.