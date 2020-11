PSV installeert UV-lichten om corona aan te pakken

EINDHOVEN (ANP) - Verlichtingsbedrijf Signify gaat bij voetbalclub PSV 15 zogeheten UV-C-lichten installeren. De speciale lampen die in het Philips Stadion en trainingscampus De Herdgang in Eindhoven komen te hangen, desinfecteren de lucht, oppervlakken en objecten, en zouden zo de verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan.

Signify, de voormalige lichtdivisie van Philips, stelde het UV-C-licht onlangs voor de professionele markt beschikbaar, nadat wetenschappers van de universiteit in Boston verklaarden dat het licht bewezen effectief is bij het uitschakelen van het nieuwe coronavirus. De vorm van ultraviolette straling die micro-organismen kan doden, is al meer dan 30 jaar in gebruik door wetenschappers als desinfectiemiddel tegen bacteriën en virussen. Daarbij gaat het wel uitdrukkelijk om het behandelen van materiaal en niet van mensen, want UV-C is schadelijk voor de huid.

De desinfecterende lichten komen onder andere in sommige binnenruimtes van de PSV-gebouwen te hangen, waaronder de kleedkamers van het stadion en de medische afdeling van het trainingscentrum De Herdgang. "Het beschermen van de gezondheid van spelers is erg belangrijk voor ons en essentieel om wedstrijden te laten doorgaan. Daarom willen we hen en de bezoekende spelers zo goed mogelijk beschermen", zegt Frans Janssen, commercieel directeur bij PSV. "We zijn ervan overtuigd dat de UV-C-lichten ons in staat stellen spelers extra bescherming te bieden."

De afgelopen tijd raakten meerdere spelers van de club besmet met het coronavirus, onder wie Denzel Dumfries en Cody Gakpo.