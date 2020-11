China legt vrijheid internetbedrijven aan banden

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - China heeft voor het eerst uitgebreide regels opgesteld om monopolistische praktijken van grote internetbedrijven tegen te gaan. Daarmee wil Peking de groeiende dominantie van webwinkelconcerns Alibaba en Tencent een halt toe roepen. Zowel op het gebied van onlineshoppen als gamen overheersen die nu de markt.

Zo heeft de Chinese overheid een reeks voorschriften voor het beteugelen van concurrentievervalsend gedrag naar buiten gebracht. Denk aan een verbod op het onderling delen van gevoelige consumentengegevens, een ban op allianties die kleinere rivalen uitpersen en het subsidiëren van diensten onder de kostprijs om concurrenten uit te schakelen.

"Dit is een keerpunt", zegt Ma Chen, een mededingingsdeskundige bij het Chinese advocatenkantoor Han Kun Law Offices. Volgens hem voeren Chinese toezichthouders "de controle op omdat deze platformbedrijven te machtig zijn geworden en alle hoeken van het leven raken".

Nieuwe koers

De afgelopen tijd is er wereldwijd steeds meer aandacht voor het toezicht op de techsector. Zo liggen Facebook en Google in Europa en de Verenigde Staten onder een vergrootglas. In China zetten technische snufjes van bedrijven als Alibaba en Tencent de privacy van burgers onder druk. Technologie als gezichtsherkenning tot big data-analyse worden er steeds vaker toegepast.

Onlangs werd al duidelijk dat er een nieuwe koers aan zat te komen in China. Chinese autoriteiten staken in verband met aankomende veranderingen in de regelgeving een stokje voor de langverwachte beursgang van fintechbedrijf Ant Group, bekend van betaalapp Alipay. De gang naar de beurs van die Alibaba-dochter had de grootste beursgang ooit moeten worden.

De nieuwe Chinese regels zijn nog niet helemaal definitief. Er loopt nog een proces waarbij de kartelwaakhond van het Aziatische land om reacties vraagt van betrokken partijen.