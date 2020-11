AEX neemt gas terug na sterke vaccinrally

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag licht lager geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met kleine koersuitslagen. Beleggers namen wat gas terug na de flinke koersrally een dag eerder die volgde op het positieve nieuws over het coronavaccin van farmaceut Pfizer. Het vaccin dient nog te worden goedgekeurd door de autoriteiten en de productie en uitrol op grote schaal zal mogelijk nog maanden duren.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent in de min op 590,85 punten. Maandag won de hoofdindex nog 3,7 procent. De MidKap klom 0,1 procent tot 855,22 punten. De beurzen in Londen en Parijs wonnen 0,1 procent. Frankfurt daalde 0,1 procent.

Op het Damrak was in de eerste handelsminuten nog geen koers bekend van Unibail-Rodamco-Westfield (URW). De aandeelhouders van het winkelvastgoedfonds hebben tegen een geplande aandelenemissie ter waarde van 3,5 miljard euro gestemd. De laatste tijd kwam er al kritiek van verschillende aandeelhouders op de plannen van URW om aandelen te verkopen. Het concern wil met de opbrengst de schuldenlast versneld terugdringen, maar geeft ook aan niet in acute geldnood te verkeren.