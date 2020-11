Afvalverwerkingsbedrijf Renewi komt goed door crisis

LONDEN (AFN) - Afvalverwerker Renewi komt goed door de coronacrisis. Volgens het bedrijf waren de resultaten in de afgelopen zes maanden sterk ondanks de lockdownmaatregelen eerder dit jaar. Vooral de bouw bleef prima presteren. Renewi, dat ontstond uit de overname van het Nederlandse Van Gansewinkel door het Britse Shanks, is dan ook positiever gestemd over de prestaties in het gehele jaar dan eerder het geval was.

Het bedrijf stelt dat in het tweede kwartaal de commerciële afvalvolumes duidelijk herstel lieten zien. Nederland draaide op 97 procent en België op 91 procent ten opzichte van het afgelopen jaar. De vergelijkbare omzet nam in de afgelopen zes maanden met 3 procent af tot 821,4 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. Er werd een bedrijfsresultaat behaald van 88,5 miljoen euro, eveneens een lichte daling.

Topman Otto de Bont zegt in een toelichting dat de lockdowns minder effect hebben gehad dan aanvankelijk werd gevreesd. Verder profiteert Renewi volgens hem van de overgang naar een meer circulaire economie, met veel meer recycling van grondstoffen. Steeds meer bedrijven zetten in op circulair werken, wat zorgt voor zekerheid als het gaat om investeringen op de langere termijn, aldus De Bont. Zo werkt Renewi met meubelketen IKEA samen bij de recycling van matrassen, terwijl met Shell wordt samengewerkt op het gebied van biogas. Daarnaast zijn Renewi en Unilever bezig met de recycling van verpakkingsmaterialen.

Renewi blijft wel voorzichtig over de economische vooruitzichten, waaronder een mogelijke toekomstige vertraging van de Nederlandse bouwmarkt. Ook wijst de onderneming op de herinvoering van lockdownmaatregelen in de Benelux in de afgelopen tijd. "Maar wij verwachten gezien onze sterke prestaties in het eerste halfjaar, dat een periode van omvangrijke lockdownmaatregelen in het eerste kwartaal omvatte, een resultaat voor het volledige jaar dat aanmerkelijk hoger ligt dan onze eerdere verwachtingen."