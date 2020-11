Acomo neemt Tradin van SunOpta over voor 330 miljoen euro

ROTTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Thee-, specerijen- en notenhandelaar Amsterdam Commodities (Acomo) neemt Tradin over, de internationale onderneming voor biologische ingrediënten van voedingsmultinational SunOpta. Met de deal is 330 miljoen euro gemoeid.

Het kopen van Tradin levert Acomo naar eigen een aanzienlijke bijdrage aan de omzet en winst. De jaarlijkse omzet van Tradin in 2020 komt naar verwachting uit op 450 miljoen euro. Daarbij is Tradin actief in meer dan 100 landen wereldwijd en biedt de onderneming een groot assortiment aan biologische producten, waaronder gedroogde producten, fruit, cacao, oliën, koffie en sappen.

Als onderdeel van de deal verkoopt SunOpta ook verwerkingslocaties in Amsterdam, Bulgarije en Ethiopië aan Acomo. Verder draagt SunOpta ongeveer 525 werknemers over aan Acomo. Aandeelhouders en mededingingsautoriteiten moeten de deal nog goedkeuren. Naar verwachting is de overname in december of in het eerste kwartaal van 2021 afgerond.