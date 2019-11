Moody's negatiever over Groot-Brittannië

Gepubliceerd op | Views: 221 | Onderwerpen: Groot-Britannië, Moody's

LONDEN (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Kredietbeoordelaar Moody's is negatiever geworden over de vooruitzichten voor de kredietwaardigheid van Groot-Brittannië vanwege de brexit. Volgens het bureau is vanwege de "verlamming" in de Britse politiek door de brexit er minder voorspelbaarheid als het gaan om beleid.

Moody's zet nu het vooruitzicht (outlook) van stabiel op negatief, wat betekent dat er een afwaardering van de kredietwaardigheid kan komen. De rating blijft staan op Aa2. Door het aanhoudende politieke gesteggel rond de brexit kan de fiscale besluitvorming van Groot-Brittannië ondermijnd worden, aldus Moody's. Het bureau ontnam de Britten in 2013 de allerhoogste AAA-kredietstatus en kwam in 2017 met een nieuwe afwaardering voor het land.

Ook bij kredietbeoordelaars Standard & Poor's (S&P) en Fitch staat de outlook voor Groot-Brittannië op negatief.