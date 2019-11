Gepubliceerd op | Views: 26 | Onderwerpen: China, Donald Trump

WASHINGTON (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De handelsgesprekken tussen China en de Verenigde Staten gaan de goede kant op, maar de VS zullen alleen een deal sluiten die goed is voor de Amerikanen. Dat heeft president Donald Trump gezegd.

De gesprekken verlopen "zeer aardig" en "als we een deal sluiten zal het een uitstekende deal worden. Als het geen uitstekende deal is, dan sluit ik hem niet", aldus Trump tegen verslaggevers. De Amerikaanse president zei verder dat Peking veel liever een akkoord wil bereiken dan hij zelf zou willen, omdat de Chinese economie volgens hem zwaar heeft te lijden onder de handelsvete.

Vorige week kwamen er nog berichten dat beide landen afspraken hadden gemaakt over het afbouwen van handelsheffingen. Vrijdag zei Trump dat Washington nog geen afspraken met China heeft gemaakt over het terugschroeven van handelstarieven. Hij zei dat er veel onjuiste berichtgeving is geweest over de zaak.