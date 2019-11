Gunstige data rond filgotinib van Galapagos

Gepubliceerd op | Views: 442 | Onderwerpen: biotechnologie

MECHELEN (AFN) - Biotechnologen Galapagos en Gilead Sciences hebben positieve data behaald bij het klinische onderzoeksprogramma rond duurzame werkzaamheid en veiligheid met het middel filgotinib bij reuma. Dit maakten de samenwerkingspartners bekend.

De gegevens wijzen op duurzame werkzaamheids- en veiligheidsresultaten met filgotinib bij meerdere patiëntenpopulaties. De analyses zullen worden gepresenteerd op de jaarvergadering 2019 van het American College of Rheumatology/Association of Rheumatology Professionals (ACR/ARP) in het Amerikaanse Atlanta.

"Deze nieuwe analyses leveren nieuwe bewijzen op voor het consistente werkzaamheids- en veiligheidsprofiel van filgotinib voor een breed scala van patiënten, inclusief degenen die al andere behandelingen hebben geprobeerd en andere effectieve en verdraagbare opties nodig hebben", zei Gilead.

"Deze laatste analyses blijven het klinische potentieel van filgotinib ondersteunen bij RA-patiënten bij wie de ziekteactiviteit mogelijk niet voldoende onder controle wordt gehouden door de huidige behandelingen", aldus Galapagos.