Rivaal DHL kritisch over Sandd-deal PostNL

ZALTBOMMEL (AFN) - Pakketbezorger DHL vindt dat het kabinet strengere voorwaarden moet verbinden aan de overname van Sandd door PostNL. "Het moet allemaal veel transparanter", heeft directeur Wouter van Benten van DHL Benelux gezegd in een interview met Het Financieele Dagblad.

"Er staat in de goedkeuring van de postfusie niets over pakketten, maar post en pakket zijn wel aanpalende markten", klaagt de bestuurder.

Van Benten zou vrezen dat PostNL na de overname van Sandd de subsidies, die het voor een deel van de postbezorging in Nederland krijgt, zal gaan inzetten op de pakketmarkt en daarmee concurreert met DHL. Hij laat in de krant weten geen juridisch gevecht aan te zullen gaan. Wel hoopt de DHL-directeur dat de politiek zich nog gaat bemoeien met de kwestie.

DHL opende donderdag een groot nieuw pakketsorteercentrum in Zaltbommel. Volgens het bedrijf gaat het om het "grootste en groenste pakketsorteercentrum voor de Benelux". De vestiging gaat tot een half miljoen pakketten per dag verwerken. Met de bouw was een investering gemoeid van 84 miljoen euro. Dat is de grootste investering van DHL in Nederland tot nu toe.