Kledingbedrijf FNG schrapt Nederlandse banen

MECHELEN (AFN) - Kledingwinkelbedrijf FNG, dat een beursnotering heeft in Amsterdam en Brussel, gaat vijftig banen schrappen in Nederland vanwege een herstructurering van de kantoororganisatie om efficiënter te werken.

Alle afdelingen worden opnieuw ingericht en fysiek samengebracht in het kantoor in Diemen. De nieuwe organisatie moet begin 2020 volledig operationeel zal zijn. Door deze ingreep worden vijftig banen boventallig (ongeveer 4,3 procent van het totale personeelsbestand van FNG Nederland). Tegelijk worden er tien nieuwe vacatures in het digitale domein gecreëerd.

FNG kondigde verder aan dat Richard Turk is benoemd tot Managing Director voor FNG Nederland, dat de merken Miss Etam, Steps, Promiss, Claudia Sträter en Expresso ontwerpt en verkoopt.