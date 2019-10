Euronext kijkt naar overnames in Europa

Gepubliceerd op | Views: 649 | Onderwerpen: Euronext, Europa

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Beursuitbater Euronext gaat de komende jaren op zoek naar nieuwe overnamedeals op het Europese continent. Tegelijkertijd denkt de onderneming, die eerder dit jaar nog de Noorse beurs overnam, dat verdere groei op eigen kracht mogelijk is.

"We willen graag een pan-Europees beursbedrijf zijn", legt topman Stéphane Boujnah uit aan het ANP. Er zijn volgens hem nog veel losstaande aandelenbeurzen in Europa die overgenomen kunnen worden. Kijken naar overnamekansen in bijvoorbeeld Azië zou in de toekomst misschien ook interessant zijn, maar is niet iets wat Boujnah komende jaren ziet gebeuren. Op andere continenten zijn voor Euronext niet dezelfde synergievoordelen te halen, aldus de bestuurder.

Overigens heeft het bedrijf achter onder meer de beurs in Amsterdam nog geen specifieke overnameprooien op het oog. "Er staan momenteel geen Europese beurzen te koop", merkt Boujnah op. Volgens hem is het vooral zaak dat Euronext klaar staat voor kansen die zich komende jaren wellicht voordoen.

Meer diversificeren

Naast grote overnames kijkt Boujnah ook naar mogelijkheden om zijn bedrijf meer te diversificeren. Dat kan bijvoorbeeld door kleinere overnames op het gebied van diensten of uitbreiding naar andere handelscategorieën.

In de sector streven meer partijen naar consolidatie. Het beursbedrijf van Hongkong deed onlangs nog een bod van omgerekend ruim 33 miljard euro op zijn Britse branchegenoot London Stock Exchange. Die poging mislukte evenwel. Ook de overnamehonger van bijvoorbeeld Deutsche Börse lijkt nog niet gestild. Boujnah vindt het niet passen bij zijn rol om inhoudelijk te reageren op vragen over Euronext als mogelijke prooi.

'Beste jongetje van de klas'

"We zijn nu erg succesvol en we willen graag het beste jongetje van de klas blijven", benadrukt de topman. Afgezien van potentiële overnames mikt de onderneming in haar strategische plan tot en met 2022 op 2 tot 3 procent omzetgroei per jaar.

Daarbij streeft Euronext naar een marge voor het bedrijfsresultaat (ebitda) boven de 60 procent aan het einde van die periode. Vooral die laatste doelstelling is volgens Boujnah "erg ambitieus". Verder houdt het bedrijf vast aan zijn beleid om jaarlijks de helft van de nettowinst als dividend uit te keren.