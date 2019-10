Euronext blijft zoeken naar overnames

Gepubliceerd op | Views: 266 | Onderwerpen: Euronext

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Beursuitbater Euronext blijft komende jaren op zoek naar overnamedeals. Tegelijkertijd denkt het bedrijf, dat eerder dit jaar nog de Noorse beurs overnam, dat verdere groei op eigen kracht mogelijk is.

Afgezien van potentiële overnames mikt de onderneming achter onder meer de beurs in Amsterdam in haar strategische plan tot en met 2022 op 2 tot 3 procent omzetgroei per jaar. Daarbij streeft Euronext naar een marge voor het bedrijfsresultaat (ebitda) boven de 60 procent aan het einde van die periode. Verder houdt het bedrijf vast aan zijn beleid om jaarlijks de helft van de nettowinst als dividend uit te keren.