'Flinke verdeeldheid binnen ECB om beleid'

FRANKFURT (AFN) - Er was binnen de Europese Centrale Bank (ECB) flinke verdeeldheid over de uitvoering van het omvangrijke monetaire stimuleringspakket. Dat wordt bevestigd door de notulen van de beleidsvergadering van september. Toen maakte de ECB bekend de depositorente te verlagen en een nieuw inkoopprogramma voor obligaties te beginnen.

Uit de aantekeningen komt naar voren dat sommige ECB-bestuursleden de rente nog sterker wilden verlagen in ruil voor het afzien van een nieuw opkoopprogramma. Andere leden waren juist tegen een renteverlaging uit angst voor negatieve bijeffecten. Er was wel overeenstemming binnen de centrale bank dat meer versoepeling van het beleid nodig was. Overigens hadden al meerdere centralebankpresidenten in Europa twijfels geuit over een hervatting van het opkopen van obligaties, waaronder Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) en Jens Weidmann van de Duitse Bundesbank.

In een reactie op de notulen schrijft ING-econoom Carsten Brzeski dat de meest urgente taak van Christine Lagarde als opvolger van Mario Draghi als ECB-president zal zijn om snel de verdeeldheid binnen de centrale bank aan te pakken. Die verdeeldheid is namelijk schadelijk voor de geloofwaardigheid en dus de effectiviteit van de ECB, aldus Brzeski.