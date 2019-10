Ontmoeting Trump met vicepremier China

quote: TA=verlies schreef op 10 okt 2019 om 16:31:

[...]



Als je goud koopt vanwege Trump's tweets of handelsoorlog, dan geloof je volgens mij niet echt in de waarde van goud/zilver...

Weet niet wat je hiermee bedoeld, maar je ziet op elk greintje hoop dat er een deal komt de goudprijs dalen. Komt Trump met een dreig tweet, dan goud omhoog. Het gaat er niet om wat ik denk, maar wat de markt denkt. Als er een deal komt gaat goud dalen, thats for sure. Ik zit overigens long in Gold.