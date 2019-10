Kardan sluit akkoord over investering Tahal

Gepubliceerd op | Views: 159

AMSTERDAM (AFN) - De Israëlische investeringsmaatschappij Kardan heeft een herziene intentieverklaring getekend over een investering in zijn dochterbedrijf Tahal. FIMI Opportunity Funds is bereid geld te steken in de dochteronderneming, maakte Kardan bekend.

FIMI zou volgens de niet bindende overeenkomst voor 10 miljoen dollar een belang van 40 procent krijgen in Tahal. Daar hoort stemrecht van 51 procent bij. Vervolgens krijgt FIMI opties op extra investeringen in Tahal die kunnen oplopen tot nog eens 25 miljoen dollar.

FIMI is van plan binnen dertig maanden na de voltooiing van de transactie de aandelen Tahal te noteren aan de aandelenbeurs van Tel Aviv. Als FIMI erin slaagt de Tahal-aandelen, inclusief dividend, voor het driedubbele bedrag van de eigen investering te verkopen, moet het een deel van dat rendement naar obligatiehouders van Tahal of Kardan laten vloeien.