Meer vraag naar vliegreizen in augustus

GENÈVE (AFN) - De vraag naar vliegreizen is in augustus gestegen. In die maand nam de vraag met 3,8 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldde luchtvaartbrancheorganisatie IATA.

Daarmee nam de vraag wat sterker toe dan in juli toen sprake was van een plus met 3,5 procent. De capaciteit ging in augustus met 3,5 procent omhoog en de bezettingsgraad steeg met 0,3 procentpunt tot 85,7 procent.

Volgens IATA-directeur Alexandre de Juniac ligt de groei wel onder het langjarige gemiddelde. Dat heeft volgens hem te maken met de economische afzwakking in belangrijke markten, onzekerheid over de brexit en de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.