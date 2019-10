'Banken trekken alle verloven in rond brexit'

Gepubliceerd op | Views: 2.041 | Onderwerpen: banken, Brexit

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Banken in de Londense City hebben alle verloven ingetrokken rond de brexitdeadline eind oktober. Ze houden rekening met koersschommelingen van tot wel 10 procent op de Britse beurs of van het pond sterling als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat. Met name de handelsvloeren van de banken zullen de dagen rond de brexit dan ook goed bezet zijn.

Marktvolatiliteit biedt zowel kansen als bedreigingen voor handelaren. Wat brexit onder meer bijzonder maakt is de deadline die al twee keer verschoven is en dat mogelijk nogmaals wordt. Ook de vele mogelijke uitkomsten en de potentiële omvang van de koersschommelingen maken de situatie uitzonderlijk.

In het ergste geval wordt pas op het laatste moment duidelijk dat de brexit doorgaat. Handelaren zitten dan tussen het slot van de Amerikaanse beurzen, maar voor de opening van de beurzen in Azië. Op dat moment is de liquiditeit in de markt laag en is het risico op plotselinge bewegingen groter. Ook qua beschikbare middelen zorgen de financiële instellingen daarom voor extra armslag.