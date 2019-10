Delta Air Lines krikt winst op

Gepubliceerd op | Views: 318

ATLANTA (AFN/BLOOMBERG) - Luchtvaartconcern Delta Air Lines heeft in het derde kwartaal een hogere winst in de boeken gezet dankzij een sterkere vraag naar vliegreizen in de Verenigde Staten. Wel ziet de Amerikaanse samenwerkingspartner van Air France-KLM toenemende druk door stijgende kosten.

De nettowinst bedroeg 1,5 miljard dollar tegen 1,3 miljard dollar een jaar eerder. De omzet steeg afgelopen periode met 6,5 procent tot 12,6 miljard dollar, een nieuw record. Delta profiteert van het feit dat de maatschappij geen Boeing 737 MAX-toestellen in de vloot heeft. Het concern heeft dan ook geen last van het aan de grond houden van die vliegtuigen. Wel gingen de inkomsten uit vluchten naar Azië omlaag mede door de handelsspanningen tussen China en de VS.

Met name de vooruitblik in het handelsbericht van Delta viel wat zwakker uit dan verwacht en het aandeel lijkt donderdag met rode cijfers te beginnen op Wall Street. Andere Amerikaanse luchtvaartconcerns zoals American Airlines en United Airlines gaan waarschijnlijk ook lager openen.