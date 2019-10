Stamcelbedrijf Esperite failliet verklaard

Esperite failliet verklaard10-10-2019 11:34 - Doek valt voor stamcelbedrijf.(ABM FN-Dow Jones) Esperite is dinsdag failliet verklaard door de rechtbank Gelderland. Dat blijkt uit een melding in het centraal insolventieregister.De handel in het aandeel werd woensdagmiddag reeds stilgelegd in afwachting van een persbericht.Het bedrijf was verlieslatend, door dalende inkomsten uit de stamcelbank. Bij de laatste halfjaarcijfers leidde het verlies tot een negatief eigen vermogen van 3 miljoen euro.Eind september werd de handel in het aandeel al geschorst, waarna het bedrijf op 1 oktober liet weten de liquidatie van zijn stamcelactiviteiten en stamcelbank CryoSave te aanvaarden.Esperite wilde zonder deze activiteiten verder gaan als investeringsmaatschappij, maar dat bleek niet meer haalbaar.Door: ABM Financial News.