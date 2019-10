Philips onderuit op Damrak na winstalarm

Dat is dan de tweede forse daling binnen 14 dagen! We gaan terug naar vrees ik 36-37 euro.Wisselkoersen /handelsoorlog wordt gezegd....Andere MNO's hebben daar kennelijk veel minder last van. Niet echt geloofwaardig argumenten. Er is vrees ik meer aan de hand.is en dat ligt bij Philips zelf.

De koers gaat vast nog verder dalen omdat de analisten op korte termijn negatieve adviezen gaan geven; we hebben het dan nog niet eens over de (harde) Brexit. Die zal de beurskoersen ook nog veel gaan drukken. (Ook al heeft PHI niet zoveel belangen in GB). Mijn advies: uitstappen als je dat tenminste nog niet hebt gedaan en wachten dat de stormen zijn gaan liggen (wellicht dec/jan) of met Trump-escapades nog later.