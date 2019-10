'Uitstoot fossiele bedrijven torenhoog'

Gisteravond in het NPO journaal viel mij op hoeveel zonnepaneel parken er in de Provincie Groningen zijn of worden gebouwd, naast alle windmolenparken. Het is de derde kolonisatie, na de veen- en aardgaswinning. Ik heb nog een (niet origineel) idee. Laten we de hele voormalige veenstreek vol planten met bomen tot een groot bos/natuurgebied. Dan is het CO2 probleem in Nederland wel opgelost.