Sterkere daling Duitse export

WIESBADEN (AFN) - De goederenexport van Duitsland is in augustus sterker gedaald dan verwacht. Dat blijkt uit cijfers van het Duitse federale statistiekbureau. Een maand eerder was de Duitse export nog toegenomen.

De uitvoer nam met 1,8 procent af in vergelijking met juli, toen nog sprake was van een groei met 0,7 procent. Economen hadden voor augustus gemiddeld verwacht dat de Duitse export met 1 procent zou afnemen.

De import van de grootste economie van Europa nam in augustus met 0,5 procent toe vergeleken met juli, toen de Duitse invoer met een bijgestelde 2,4 procent daalde.