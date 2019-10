'Handelsoverleg in focus op beurzen'

Gepubliceerd op | Views: 1.180

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent donderdag naar verwachting licht hoger. Ook elders in Europa zullen de beurzen waarschijnlijk met kleine winsten beginnen. Alle ogen zijn gericht op de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China, die later op de dag in Washington worden hervat. Op het Damrak waarschuwde Philips voor de impact van de handelsoorlog op de marges van het bedrijf.

Beleggers verwerken daarnaast nog de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve (Fed). De Amerikaanse centrale bank liet daarin weten meer economische risico's te zien in de komende maanden. De Fed blijft wel optimistisch over Amerikaanse consumenten met sterke bestedingen van huishoudens in de VS. De bedrijfsinvesteringen en export zijn echter afgezwakt.

Philips liet weten dat de aanhoudende handelsoorlog tussen China en de VS ook door het zorgtechnologieconcern wordt gevoeld. Hogere tarieven tussen de economische grootmachten zorgen voor een daling van de winstmarges bij Connected Care. Daarbovenop doet Philips een afschrijving van 78 miljoen euro. Volgens de onderneming is dat een erfenis van een eerdere overname.

Adyen

Adyen kondigde aan de betalingen voor webwinkel PatPat te gaan verwerken. De Nederlandse betalingsdienstverlener moet zorgen dat PatPat, dat zich richt op kinder- en zwangerschapskleding, kan groeien in de Verenigde Staten en Europa. Het bedrijf kan nu meer betaalmethoden accepteren.

In Parijs gaat de aandacht uit naar LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy). De Franse producent van luxegoederen heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet behaald. Daarbij leken de aanhoudende protesten in Hongkong, een belangrijke markt voor LVMH, het bedrijf weinig te deren. Vooral met mode en lederwaren werden goede zaken gedaan.

Hogere sluiting

De Europese beurzen sloten woensdag hoger. De AEX-index won 0,5 procent tot 565,75 punten en de MidKap klom 0,6 procent tot 821,08 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1 procent. Ook Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent hoger op 26.346,01 punten. De brede S&P 500 won 0,9 procent en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1 procent.

De euro was 1,0987 dollar waard, tegen 1,0979 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 52,53 dollar. De prijs van Brentolie daalde 0,1 procent tot 58,27 dollar per vat.