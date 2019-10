Cadian meldt belang in Takeaway

Gepubliceerd op | Views: 372

AMSTERDAM (AFN) - Cadian Capital Management GP heeft een belang in maaltijdbestelbedrijf Takeaway. Dat bleek donderdag uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Cadian heeft een kapitaalbelang en stemrecht van 3,07 procent in Takeaway. Er zijn geen eerdere meldingen van deze partij in de onderneming terug te vinden in de registers van de toezichthouder.