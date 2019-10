Fed ziet meer economische risico's

Gepubliceerd op | Views: 546 | Onderwerpen: Federal Reserve

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De Federal Reserve, de koepel van Amerikaanse centrale banken, ziet meer economische risico's in de komende maanden. Dat blijkt uit de notulen van de beleidsvergadering in september, die woensdag werden vrijgegeven.

Zo is volgens de notulen op basis van de statistische modellen de kans op een recessie toegenomen en zijn de zorgen over de slepende wereldwijde handelsspanningen en geopolitieke onzekerheden gegroeid. Wel blijft de Fed optimistisch over Amerikaanse consumenten met sterke bestedingen van huishoudens in de Verenigde Staten. De bedrijfsinvesteringen en export zijn echter afgezwakt, aldus de centrale bank.

De Fed verlaagde vorige maand opnieuw de rente, na de eerste renteverlaging in ruim tien jaar in juli. De financiële markten speuren de notulen van de Fed altijd nauwkeurig af op mogelijke aanwijzingen over toekomstig monetair beleid. Uit de aantekeningen bleek ook dat binnen de Fed wordt gedebatteerd over wanneer een einde aan renteverlagingen zou moeten worden gemaakt.