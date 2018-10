'Ex-baas Steinhoff tipte beleggers'

Gepubliceerd op | Views: 403

STELLENBOSCH (AFN) - Ex-topman Markus Jooste van de Zuid-Afrikaanse meubelgigant Steinhoff heeft enkele vrienden geadviseerd om hun aandelen in zijn bedrijf te verkopen, vlak voordat de koers in elkaar klapte door een groot boekhoudschandaal. Dat meldt persbureau Bloomberg dat hier naar eigen zeggen bewijzen van heeft ingezien.

Er zou dus sprake zijn geweest van handel met voorkennis en dat mag niet. Jooste zelf en zijn advocaten waren niet bereikbaar voor commentaar. Steinhoff wilde niet reageren.

Het formeel in Nederland gevestigde concern heeft miljarden aan schuld en heeft ook claims van beleggers aan de broek wegens misleiding in aanloop naar de financiële neergang. Eén van die rechtszaken dient in Nederland. Steinhoff deed eerder al aangifte tegen Jooste voor zijn rol in de malaise van het bedrijf.