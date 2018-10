Wall Street zakt behoorlijk weg

Gepubliceerd op | Views: 1.511

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden woensdag tijdens de middaghandel in New York stevig in de min. Net als in Europa is de stemming op Wall Street erg bedompt. Beleggers maken zich vooral zorgen over de oplopende rentes in de Verenigde Staten. Ook de wereldwijde handelsspanningen en signalen van een zwakkere economische groei spelen een rol.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 1,4 procent lager op 26.064 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor ook 1,4 procent, tot 2841 punten, en technologiebeurs Nasdaq daalde 1,8 procent tot 7597 punten.

Techbedrijven als Google-moeder Alphabet, Apple en Microsoft leverden tot bijna 3 procent in. Ook vliegtuigbouwer Boeing, creditcardbedrijf Visa en sportartikelengigant Nike moesten het flink ontgelden, met verliezen tot een kleine 5 procent.

Sears Holdings onderuit

Het financieel in zwaar weer verkerende winkelconcern Sears Holdings wist eveneens de schijnwerpers op zich gericht. Het bedrijf zou de nodige adviseurs hebben aangesteld voor bijstand in een mogelijke faillissementsprocedure. Het aandeel Sears kelderde meer dan 30 procent.

Chipreus Broadcom noteerde, na een duikeling van meer dan 4 procent, tussentijds ruim 2 procent lager. De Amerikaanse senator Rand Paul opperde de door Broadcom voorgenomen miljardenovername van softwarebedrijf CA Technologies nogmaals te onderzoeken. Volgens Broadcom zelf zou sprake zijn van een misverstand door een vervalst document.

PPG Industries omhoog

Verfproducent PPG Industries (plus 1,3 procent) trok ook weer de aandacht. De activistische investeerder Nelson Peltz heeft via zijn investeringsvehikel Trian Fund Management een belang genomen in PPG. Een dag eerder verloor het verfbedrijf nog een tiende van zijn beurswaarde na tegenvallende resultaten.

Een flinke koerssprong was er voor Tesla-concurrent NIO. Het Chinese bedrijf, dat een notering heeft in New York, verwelkomde Baillie Grifford als grote aandeelhouder en won bijna 8 procent. Automaker Tesla zelf zakte dik 2 procent.

De euro was 1,1535 dollar waard, tegen 1,1539 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 2 procent goedkoper op 73,44 dollar. De prijs van een vat Brentolie zakte 1,8 procent in prijs tot 83,48 dollar.