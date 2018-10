'Drahi positief over zaken Altice-dochter SFR'

Gepubliceerd op | Views: 661

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Altice Europe-dochter SFR heeft dit jaar alle abonnementsverliezen van de afgelopen drie jaar weer goedgemaakt. Dat heeft oprichter en voorzitter van het kabel- en telecomconcern Patrick Drahi gezegd tegen de Franse krant Les Echos.

,,We hebben tot begin oktober meer abonnees weten terug te winnen dan we in de afgelopen drie jaar hadden verloren", aldus de miljardair. Volgens hem is SFR flink vernieuwd, waardoor klanten massaal terug zouden komen. SFR bezit tegenwoordig onder meer de uitzendrechten op voetbalwedstrijden uit de Engelse Premier League en de Ligue 1 van Frankrijk. Daarmee probeert de onderneming zich te onderscheiden ten opzichte van concurrenten.