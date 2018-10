Stevige koersverliezen op beurzen Europa

Gepubliceerd op | Views: 3.075 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag met stevige koersverliezen gesloten. Beleggers deden stukken volop in de uitverkoop door de zorgen rond de Italiaanse begrotingsplannen, de handelsspanningen, de oplopende rentes en de afzwakkende groei van de wereldeconomie.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,7 procent lager op 528,03 punten. De MidKap daalde 2,8 procent tot 747,08 punten. Frankfurt en Parijs zakten tot 2,2 procent. Londen en Milaan lieten minnen tot 1,7 procent optekenen.

In de AEX was chipmachinefabrikant ASML de sterkste daler met een verlies van 5,5 procent, gevolgd door speciaalchemieconcern DSM (min 5,2 procent) en staalbedrijf ArcelorMittal (min 4,8 procent). Grootste stijger bij de hoofdfondsen was kabel- en telecomconcern Altice Europe met een plus van 4,6 procent, gevolgd door KPN dat 2,8 procent erbij kreeg.

ASR verliest

ASR werd 3,8 procent lager gezet in de hoofdindex. De verzekeraar liet op een beleggersdag weten de komende jaren zowel zelfstandig als via overnames te willen groeien. Volgens bestuursvoorzitter Jos Baeten kijkt ASR ook naar de Nederlandse branchegenoot Vivat, maar de overname moet ,,wel passen''.

In de MidKap kregen vooral betalingsverwerker Adyen, chipdienstverlener Besi, metalenspecialist AMG en chemicaliëndistributeur IMCD rake klappen met verliezen tot 5,7 procent. Maaltijdbestelsite Takeaway.com moest een eerdere winst inleveren en ging 0,2 procent omlaag, ondanks bekendmaking van meevallende cijfers. Alleen groothandelaar Sligro wist bij de middelgrote fondsen een plusje te noteren.

Andere verliezers

Bij de kleinere bedrijven op het Damrak waren biotechnoloog Pharming (min 5,4 procent), bouwer VolkerWessels (min 5 procent) en fietsenmaker Accell (min 4,2 procent) duidelijk niet in trek.

In Parijs zakte LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) meer dan 7 procent in waarde. De Franse producent van luxegoederen kwam met omzetcijfers en beleggers zijn bezorgd over de groei in de belangrijke Chinese markt. Concurrent Kering verloor 9,6 procent.

De euro was 1,1539 dollar waard, tegen 1,1487 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,2 procent goedkoper op 73,36 dollar. De prijs van een vat Brentolie zakte 1,9 procent in prijs tot 83,37 dollar.