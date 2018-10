Productie Britse industrie gestegen

Gepubliceerd op | Views: 346 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN) - De productie in de Britse industrie is in augustus met 0,2 procent toegenomen in vergelijking met een maand eerder. Dat liet het nationale statistiekbureau weten.

Economen rekenden in doorsnee op een stijging met 0,1 procent. In juli ging de industriële productie in Groot-Brittannië volgens een herzien cijfer met 0,4 procent omhoog.