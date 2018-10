Britse opleving goed voor uitzender PageGroup

Gepubliceerd op | Views: 182 | Onderwerpen: Groot-Britannië

WEYBRIDGE (AFN/RTR) - De Britse uitzender PageGroup heeft de winst in het derde kwartaal opgevoerd. Op de thuismarkt in Groot-Brittannië werd geprofiteerd van een toenemende vraag naar personeel en werd voor het eerst in ruim een jaar weer een kwartaal in de zwarte cijfers afgesloten.

In het derde kwartaal steeg de nettowinst met ruim 17 procent naar 207,7 miljoen pond. Het bedrijf, dat in 36 landen actief is, groeide in alle regio's. Het bedrijf is voor heel dit jaar bovendien positiever geworden dan de verwachtingen in de markt. Eerder gaf PageGroup nog aan dat de marktverwachtingen te hoog lagen.