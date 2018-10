'Resultaten Takeaway solide'

Gepubliceerd op | Views: 401

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Maaltijdbestelsite Takeaway.com is met solide kwartaalcijfers naar buiten gekomen. Volgens analisten van JPMorgan, ING en RBC waren de prestaties in Nederland iets zwakker dan voorzien, maar werd dit duidelijk gecompenseerd door ontwikkelingen in Duitsland en in andere landen.

De inspanningen die Takeaway in Duitsland doorvoerde, betalen zich volgens de analisten uit. Het in Amsterdam genoteerde bedrijf wist bij de oosterburen marktaandeel te winnen. Verder heeft Takeaway het netwerk in Duitsland uitgebreid.

Volgens JPMorgan onderstreept het huidige ,,sterke handelsmomentum" de nodige kansen op de lange termijn, gelet ook op de kracht van het bedrijfsmodel. ING ziet dat het bedrijf investeert in bezorgdienst Scoober om concurrenten buitenspel te zetten, die doorgaans sterk inzetten op bezorging.

JPMorgan en RBC hanteren het advies overweight op Takeaway. ING heeft een koopadvies met een koersdoel van 69 euro. Het aandeel stond omstreeks 09.35 uur met afstand bovenaan in de MidKap, met een plus van 6,1 procent op 55,60 euro.