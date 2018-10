'Vlak begin voor AEX'

Gepubliceerd op | Views: 1.370

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse effectenbeurs zal woensdag waarschijnlijk vrijwel vlak beginnen. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters zonder grote koersuitslagen te openen. Op het Damrak kwam verzekeraar ASR met een update van zijn strategie en gaf maaltijdbestelsite Takeaway.com inzicht in de stand van zaken in het afgelopen kwartaal.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag opnieuw uitgehaald naar de Federal Reserve, de koepel van Amerikaanse centrale banken. Op een persconferentie in het Witte Huis zei Trump niet gecharmeerd te zijn van het rentebeleid van de Fed. Volgens de president is er te veel haast met het verhogen van de rente.

ASR liet voorafgaand aan een investeerdersdag weten de komende jaren zowel zelfstandig als via overnames te willen groeien. Wel moet de groei vooral op winstgevendheid gericht zijn en niet louter zorgen voor een groter marktaandeel. Daarbij wordt met name naar kleine en middelgrote verzekeraars gekeken. Volgens bestuursvoorzitter Jos Baeten kijkt ASR ook naar de Nederlandse branchegenoot Vivat, maar de overname moet wel passen.

Takeaway.com

Takeaway.com groeide in het derde kwartaal harder in Duitsland dan een jaar eerder. Het aantal bestellingen in de belangrijkste markt voor maaltijdbezorging in Europa nam toe met 40 procent tot bijna 8,2 miljoen. Takeaway heeft aanvullende investeringen in het land gedaan die ervoor zorgen dat zwarte cijfers in Duitsland volgend jaar nog niet haalbaar zijn. In Nederland steeg het aantal bestellingen met 17 procent.

Investeerder Bill Ackman heeft via zijn beleggingsbedrijf Pershing Square Holdings een belang genomen in koffieketen Starbucks ter waarde van ongeveer 900 miljoen dollar. Dat meldden bronnen aan persbureau Bloomberg. Pershing Square heeft een notering in Amsterdam.

LVMH

In Parijs gaat de aandacht uit naar LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy). De Franse producent van luxegoederen schroefde in de eerste negen maanden van dit jaar de omzet met 10 procent op. Volgens LVMH gingen bij alle onderdelen de verkopen omhoog.

De Britse bank HSBC liet weten 765 miljoen dollar te betalen in een schikking met justitie in de Verenigde Staten. De kwestie gaat over de verkoop van verpakte hypotheekproducten in aanloop naar de financiële crisis. Medewerkers van het concern zouden al in 2005 geweten hebben dat destijds verstrekte informatie over de producten niet deugde.

Euro

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger. De AEX-index steeg 0,6 procent tot 536,95 punten en de MidKap klom 1 procent tot 768,78 punten. Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,4 procent, Londen ging licht omhoog. Wall Street deed overwegend een stapje terug. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent lager op 26.430,57 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent en de technologiegraadmeter Nasdaq won een fractie.

De euro was 1,1510 dollar waard, tegen 1,1487 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 74,70 dollar. De prijs van een vat Brentolie zakte 0,2 procent tot 84,87 dollar.