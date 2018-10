Takeaway groeit harder in Duitsland

Gepubliceerd op | Views: 1 | Onderwerpen: Duitsland

AMSTERDAM (AFN) - Maaltijdbestelbedrijf Takeaway.com is in het derde kwartaal harder gegroeid in Duitsland dan een jaar eerder. Het aantal bestellingen in de belangrijkste markt voor maaltijdbezorging in Europa nam toe met 40 procent tot bijna 8,2 miljoen, zo meldt het bedrijf in een handelsupdate.

Aan de groei in Duitsland hangt wel een prijskaartje. Takeaway heeft aanvullende investeringen in het land gedaan die ervoor zorgen dat zwarte cijfers in Duitsland volgend jaar nog niet haalbaar zijn. Het doel om een positieve marge op het bedrijfsresultaat (ebitda) voor het hele bedrijf te behalen voor het derde kwartaal van 2019 blijft echter gehandhaafd.

Takeaway maakte geen omzetcijfers en resultaat bekend.