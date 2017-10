Wal-Mart komt weer met forse aandeleninkoop

Gepubliceerd op | Views: 247

BENTONVILLE (AFN) - Het Amerikaanse supermarktconcern Wal-Mart Stores gaat voor 20 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Dat werd dinsdag bekendgemaakt. Het programma, over een periode van twee jaar, vervangt het bestaande.

Wal-Mart herhaalde zijn verwachting voor de aangepaste winst per aandeel voor boekjaar 2018. Het concern rekent met een bandbreedte van 4,30 dollar tot 4,40 dollar per aandeel. Voor boekjaar 2019 wordt rekening gehouden met een groei van de winst per aandeel van circa 5 procent.

De geconsolideerde omzetgroei in 2019 wordt gezien op of iets boven de 3 procent.