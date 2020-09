Softwarebedrijf Oracle groeit dankzij cloud

Gepubliceerd op | Views: 297

REDWOOD SHORE (AFN/BLOOMBERG) - De leverancier van bedrijfssoftware Oracle heeft in het voorbije kwartaal de omzet weer opgevoerd. De vraag naar cloudtoepassingen van het concern nam toe, nu thuiswerken door de coronapandemie nog steeds gemeengoed is. De omzet viel ook hoger uit dan kenners in doorsnee hadden verwacht.

De totale opbrengsten namen in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar met 2 procent toe tot 9,4 miljard dollar. Daarbij steeg vooral de verkoop van licenties voor cloudsoftware. Oracle haalde dit voorjaar onder andere Zoom Video binnen als klant. De inkomsten die dit snelgroeiende videovergaderbedrijf Oracle opleverden, verdubbelden volgens topvrouw Safra Catz ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Netto bleef er aan winst 3,2 miljard dollar over. Dat is 12 procent meer dan een jaar eerder.

In het vierde kwartaal van het voorgaande boekjaar had Oracle juist last van de coronacrisis. Toen stelden bedrijven in hard geraakte sectoren nog vaak investeringen in software uit, wat de verkopen raakte.

Oracle is naar verluidt een van de bedrijven die interesse heeft in de overname van filmpjesapp TikTok van het Chinese ByteDance. President Donald Trump eist dat de Amerikaanse tak van TikTok door de Chinese eigenaar wordt verkocht, en dreigt met een verbod op de app als dit niet gebeurt. Ook Microsoft zou TikTok willen overnemen.