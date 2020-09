Wall Street weer op verlies na openingswinst

Gepubliceerd op | Views: 832

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden donderdag tussentijds op verlies, na winsten bij de opening van de handelssessie. De vrees voor te ver doorgeschoten waarderingen sloeg toch weer toe, na de herstelrally een dag eerder.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.50 uur 0,5 procent lager op 27.798 punten. De brede S&P 500 verloor 0,6 procent tot 3379 punten en techbeurs Nasdaq zakte ook 0,5 procent tot 11.081 punten.

Techreuzen Apple en Microsoft verloren tot 1,8 procent. Tesla, dat eerder deze week in één sessie 21 procent verloor, won daarentegen 2,8 procent.

Onder andere recente cijfers over de WW-aanvragen gaven reden tot zorg. In tegenstelling tot de algemene verwachting was er ten opzichte van vorige week een lichte stijging in het aantal steunaanvragen. Ook blijft in de Amerikaanse politiek een akkoord over nieuwe crisissteun uit. In de Senaat werd een wetsvoorstel voor coronasteun van de Republikeinen geblokkeerd.

Juweliersketen Tiffany stond ook in belangstelling, een dag nadat het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) de voorgenomen overname ter waarde van ruim 16 miljard dollar afblies. Tiffany zet juridische stappen tegen LVMH om de overname alsnog door te laten gaan. LVMH kondigde op zijn beurt aan Tiffany aan te klagen waarbij de juweliersketen wordt beticht van slecht management in de coronacrisis. Het aandeel Tiffany daalde een fractie.

Truckmaker Navistar ging 14,7 procent omhoog. Traton, de vrachtwagendivisie van Volkswagen, heeft zijn overnamebod op Navistar verhoogd.

Een vat Amerikaanse olie werd 1,5 procent goedkoper op 37,50 euro. Brentolie verloor 1,4 procent tot 40,21 euro. De euro was 1,1854 dollar waard, tegenover 1,1881 bij het slot van de Europese beurzen.