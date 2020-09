'Washington geeft TikTok mogelijk meer tijd voor verkoop'

Gepubliceerd op | Views: 130

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De Chinese techreus ByteDance krijgt mogelijk extra tijd van de Amerikaanse regering om de Amerikaanse tak van TikTok te verkopen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Eerder op donderdag kwam naar buiten dat het ByteDance waarschijnlijk niet zou lukken om de door president Trump gestelde deadline van 15 september te halen.

Daarna zou de filmpjesapp verboden worden in de Verenigde Staten. Volgens critici zou TikTok te veel gegevens van zijn gebruikers verzamelen en die zouden zomaar in handen van de Chinese overheid kunnen vallen.

Nieuwe Chinese regelgeving heeft geleid tot vertraging bij de onderhandelingen over de overname. Eind augustus werd duidelijk dat de Chinese regering extra beperkingen had opgelegd aan de uitvoer van technologie met betrekking tot kunstmatige intelligentie (AI). Die nieuwe beperkingen omvatten ook het gebruik van technologie van TikTok, waardoor groen licht van de Chinese overheid noodzakelijk is bij een eventuele deal. Toen dat bekend werd vreesden ingewijden al voor vertraging van het verkoopproces.

Gesprekken over een overname worden volop gevoerd. De Amerikaanse tak van TikTok zou 20 tot 30 miljard dollar moeten opleveren. Supermarktconcern Walmart heeft zich achter Microsoft geschaard in de poging van het softwarebedrijf om het TikTok-onderdeel in te lijven. Ook softwareconcern Oracle zou een bod hebben gedaan op de Amerikaanse tak van TikTok.

The Wall Street Journal schreef woensdag op basis van ingewijden dat ByteDance probeert een verkoop van de Amerikaanse tak van de app te voorkomen. Daarover zouden al langer gesprekken worden gevoerd met de Amerikaanse overheid.