Amsterdamse beurs sluit lager na rentebesluit

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met verliezen de handel uitgegaan, na kleine winsten eerder op de dag. Ook elders in Europa eindigden de belangrijkste graadmeters in het rood. Beleggers verwerkten het nieuwe rentebesluit van de Europese Centrale Bank en aanhoudende spanningen in het brexitoverleg tussen Londen en Brussel. Ondertussen werd de stemming ook beïnvloed door de vele koersbewegingen op Wall Street, dat laveerde tussen winst en verlies.

De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,3 procent lager op 550,50 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 797,78 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,4 procent.

Eerder op de dag, vlak na de toelichting van ECB-president Christine Lagarde op het rentebesluit, waren nog groene koersenborden te zien. De centrale bank, die geen grote beleidswijzigingen aankondigde, is voor de eurozone is iets minder pessimistisch over economische krimp in 2020.

Op het vlak van de brexit blijft het ondertussen knetteren tussen Brussel en Londen, wat de hoop op het sluiten van een nieuw handelsakkoord weinig goeds doet. De Europese Commissie eiste donderdag dat delen van een nieuw Brits wetsvoorstel die morrelen aan het eerder gesloten uittredingsverdrag nog deze maand van tafel moeten en sprak van geschaad vertrouwen.

AkzoNobel was de grootste stijger in de AEX met een winst van 2,9 procent. De verfreus ziet de tegenwind als gevolg van de coronacrisis afnemen en rekent in het derde kwartaal op een omzet die op basis van gelijke wisselkoersen bijna op het niveau van vorig jaar ligt. Heineken won 0,7 procent, na een kleine overname van de bierbrouwer in Peru.

Kendrion steeg 2,5 procent bij de kleinere bedrijven. De producent van elektromagnetische componenten liet tijdens zijn beleggersdag weten de komende vijf jaar jaarlijks op eigen kracht minstens 5 procent te willen groeien

De euro bleef hard stijgen en stond op 1,1881 dollar, tegenover 1,1820 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 37,90 dollar. Brentolie daalde 0,5 procent in prijs tot 40,59 dollar per vat.